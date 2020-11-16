شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية : التسامح قيمة نبيله دعت إليها شرائع الأنبياء جميعاً والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشوون الإسلامية الدكتور عبدلللطيف آل الشيخ خلال ملتقى التسامح الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إن السماحة قيمة إنسانية نبيله . وهي خلق عظيم أقرتها العقول السليمة ودعت إليها شرائع الانبياء جميعاً .

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