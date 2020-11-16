استئصال ورم في عظمة ساق مريضة بـ مستشفى المدينة المنورة

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - واس

يواصل الفريق الطبي المختص في جراحة أورام العظام والعضلات في مستشفى المدينة المنورة إجراء العمليات الجراحية التخصصية في هذا المجال ، حيث نجح الفريق مؤخراً في استئصال ورم في أعلى عظمة الساق اليسرى لمريضة.

يذكر أن المستشفى تبلغ سعته السريرية 200 سرير، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شملت خدماته المقدمة للمراجعين 256 تصويرا للقلب و7369 مراجعاً للعيادات الخارجية و188468 فحصاً مخبرياً و8034 خدمة للأشعة .