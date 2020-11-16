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رياح مثيرة للأتربة على الرياض حتى الخامسة مساء
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، فيما تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك و على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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