خطوات يجب على المخالط للمصاب بـ كورونا أن يفعلها

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الصحة عدة خطوات يجب على المخالط للمصاب بفيروس كورونا الجديد أن يفعلها.

وأوضحت وزارة الصحة أن أول هذه الخطوات تكون بأن يحجز الإنسان نفسه في المنزل لمدة 14 يوماً، حتى ولو كانت نتيجة الفحص سلبية، لكون حضانة الفيروس تستمر 14 يوماً، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

وأشارت إلى أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب وحتى 14 يوماً، أما إن لم تظهر الأعراض على المصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.

ولفتت إلى أن المخالط لمصاب كورونا هو من يسكن معه في نفس المنزل، أو يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة والملامسة، ومن يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع المصاب.