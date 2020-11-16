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بريطانيا تدرس فرض ضرائب على سائقي السيارات مقابل كل 1.5 كم !
لملء فجوة ضريبية بقيمة 53 مليار دولار
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تدرس بريطانيا فرض ضرائب على كل ميل (1.5 كم) يقطعه سائقو السيارات على طرق المملكة المتحدة وذلك لملء فجوة ضريبية بقيمة 53 مليار دولار.
وقال، مدير الخزانة، ريشي سوناك إنه مهتم للغاية بفكرة مخطط تسعير الطرق الوطني والذي من شأنه توجيه سائقي السيارات إلى نظام جديد يُسمى الدفع مقابل القيادة في بريطانيا.
وكان قد أُثير هذا المخطط في عام 2007 أفاد أن السائقين يمكن أن يدفعوا ما يصل إلى 2 دولار للميل، وتم التوقيع حينها على عريضة من قبل 1.8 مليون سائق يعارضون الفكرة، وحاليًا يقتصر تسعير الطرق في إنجلترا على بعض الأماكن، لكن يجري النظر الآن في وضع مخطط وطني.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن التحول إلى السيارات الكهربائية سيترك عجزًا ضريبيًا هائلاً وذلك بسبب خسارة مصادر الإيرادات الرئيسية مثل رسوم الوقود ورسوم ضريبة المركبات، وفقًا لصحيفة التايمز.
ويأتي ذلك وسط تقارير عن رغبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تسريع خططه الخضراء بما في ذلك حظر بيع سيارات البنزين والديزل حتى عام 2030.
وهذه الخطط من شأنها أن تقضي على ضرائب مهمة في بريطانيا يصل إجماليها إلى 53 مليار دولار في السنة المالية.
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