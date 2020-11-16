خطوات إلغاء موعد فحص كورونا عبر تطبيق توكلنا

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا طريقة إلغاء موعد فحص فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتم قبل 6 ساعات من الموعد المحدد سلفًا.

وأوضح تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”، رداً على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن من لديه موعداً مسبقاً لفحص كورونا يمكن إلغاؤه قبل الموعد بست ساعات من خلال الخطوات التالية:

• الدخول على صفحة الخدمات

• اختيار فحص كورونا

• ثم اختيار من قائمة الأسماء التي تتضمن التابعين والمكفولين

• ثم اختيار استعراض الموعد المحجوز،

• ثم اختيار إلغاء الموعد ثم تأكيد الإلغاء.

وكان مواطن، قد وجه سؤالًا عن إمكانية إلغاء موعد فحص كورونا، والخطوات اللازمة لذلك.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.



