فيديو.. مواطن يعثر على حشرة غريبة في حفر الباطن

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

عثر متابعات الخليج 365 بندر العنزي من سكان محافظة حفر الباطن ، على حشرة غريبة بالقرب من مركز القلت غرب المحافظة.

وذكر العنزي أنه كان في نزهة برية خلال الأجواء الشتوية التي تشهدها حفر الباطن وبعد فترة من جلوسه في أحد الموقع فوجئ بـ 3 حشرات وكأنَّ فوق جناحهن نملاً وعند التركيز اتضح عكس ذلك فقام بتوثيق ذلك بكاميرا هاتفه .

وعن نوع الحشرة وفصيلتها ببن الباحث في المخلوقات الغريبة أحمد فهيد الشمري في حديث لـ “متابعات الخليج 365“: أن هذه الحشرة هي من فصيلة: ذبابة الفاكهة، من جنس: غونيوريليا ” goniurellia” ، وتحمل الاسم العلمي “goniurellia tridens” ولها تواجد في المناطق الشرقية من الجزيرة العربية مثل الإمارات وعمان والآن في حفر الباطن .

وأضاف الشمري: عرف العلماء بفصيلة الحشرة منذ أكثر من مئة عام، أما هذا النوع فقد عرف منذ سنين قلائل وأول من اكتشفه دكتورة تعمل في جامعة زايد تدعى “بريجيت هوارث” تخصصها بيئة وبيئات صحراوية حيث وجدتها لأول مرة في شمالي سلطنة عمان وعثرت عليها وهي رابضة على شجيرة دفلى وظنت في بادئ الأمر أنهما نملتان تسيران بسهولة على الجذع حتى ظهر الجناحان ثم باقي الحشرة.

وتابع الشمري: حدد العلماء ما لا يقل من ٢٧ نوعاً من هذه الحشرة في الإمارات ويوجد أقرباء من جنس الحشرة في بلدان أخرى مثل مصر، وأن أكثر ما يميز الحشرة وجود أشكال على الجناحين تشبه قوام الحشرة فنجد في كل جناح كما لو أنها ذبابة من الناحية الجانبية لها ٦ أقدام وقرن استشعار وتحدب في منطقة الظهر كما هو الحال مع أفراد فصيلة ذبابة الفاكهة.

وأكمل: تقوم الحشرة بإبراز الأنماط الموجودة على الجناحين لتهديد أي من المفترسين فيتراجع حتى يتجنب هذه النمل المتأهبة ولكن من الطريف أن هذه الوسيلة تسبب خطر على الحشرة إذا كان المهاجم من آكلي النمل.