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الحصيني يتوقع موعد البداية الفعلية للشتاء وموسم الصقيع
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، موعد البداية الفعلية للشتاء وموسم الصقيع والذي يشهد تدنياً في مستويات الحرارة.
وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “إن المربعانية هو 22 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 7 ديسمبر 2020م، وإن البداية الفعلية للشتاء ستكون من 2 جمادى الآخرة 1442 هـ، وأن موسم الصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يوافق 15 يناير 2021م”.
وأضاف الباحث في الطقس والمناخ، أن بداية موسم العقارب سيكون في 28 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 10 فبراير 2021م.
وفيما يتعلق بتوقعات هطول الأمطار قال الحصيني إنه من المتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد، وذلك خلال الـ36 ساعة المقبلة، على أجزاء من الباحة وعسير وجازان والشرقية خاصة شمالها.
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