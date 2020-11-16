، "سي إن إن": مصوّر يعبر "الطريق المعلق" في سلطنة عُمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصد بالكاميرا "كنزاً طبيعياً"

هل أنت من محبي المغامرة والطرق الملتوية والمعلقة؟ ربما عليك التوجّه إلى أحد الأودية العُمانية التي طالما كانت وجهة جاذبة للسياح و"كنزاً" لمُحبي تصوير الطبيعة.

وفي تقرير مصوّر، يقول موقع "سي إن إن" بالعربية، قرر الفنان قاسم الفارسي؛ وهو عضو في جمعية التصوير الضوئي العُمانية، رصد وادي بني عوف، الذي يسميه "وادي القمم"، بعدسة كاميرته.

ويمثل الوادي، وهو يقع في ولاية الرستاق، وجهة أساسية لمُحبي رياضة المشي لمسافات طويلة، والتسلق الجبلي، وخوض المغامرات، وكذلك لمُحبي تصوير الطبيعة والرحلات.

وحول سبب تسميته بـ "الطريق المعلق"، أوضح مصدر في وزارة السياحة في سلطنة عُمان لموقع "سي إن إن" بالعربية، أن الطريق شديد الانحدار، ويحتاج زواره إلى نحو 3 ساعات لعبور الوادي.

وفي بعض الأحيان، ستضطر إلى السباحة أو القفز، حيث يعبر الطريق بممر لا يتجاوز عرضه 5 أمتار ويزيد ارتفاعه في بعض الأحيان على 100 متر.

ولفت انتباه المصوّر سحر القرى الموجودة بداخله، وجمال طبيعته الجبلية، وتشكيلات صخوره، ووفرة مياهه الجارية.

ويقول الفارسي؛ في أثناء حديثه مع موقع "سي إن إن" بالعربية، إن المسار الذي يربط ولاية الرستاق بولاية الحمراء يعد من أهم الطرق بالوادي، حيث يمر بمرتفعات شاهقة وانحدارات تتطلب سائقاً متمرساً.

وأضاف: "عند الوصول إلى القمة، تكاد ترى الطريق كأنه معلق بين الوادي والجبل".

وقبل زيارة الوادي، الذي يعدّه الفارسي؛ "كنزاً" لمصوّري الطبيعة، ينصحك بالتأكد من نشرات الطقس، وسلامة مركبتك، والتنسيق مع الشركات المختصّة حال رغبت في ممارسة أيّ مغامرات.

سلطنة عُمان الطريق المعلق