، قفزة غير مسبوقة في روسيا.. 22.7 ألف إصابة بكورونا آخر 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات تقترب من 2 مليون وأكثر من 33 ألف حالة وفاة جراء الفيروس

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بتسجيل أكثر من 22.7 ألف حالة جديدة للوباء خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، تسجيل 22778 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير، مقابل 22572 و22702 إصابة في اليومين السابقين.

وتتوزع الحالات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6360 إصابة)، وسان بطرسبورغ (2039 إصابة).. ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 24.8% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم"، رصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 303 وفيات جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، (مقارنة مع 352 وفاة في اليوم السابق)؛ ما يمثل انخفاضًا لليوم الرابع على التوالي في هذا المعدل.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصبح مليونًا و948603 إصابات مؤكدة؛ منها 33489 حالة وفاة، و461265 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ8611 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 13864 مريضًا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و453849 شخصًا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 69.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (534 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 458 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.روسيا فيروس كورونا الجديد