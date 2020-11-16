، "أين طفلي؟".. فيديو مأساوي لأم لحظة غرق رضيعها ،

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رصدت لقطات فيديو، مشهدًا مفجعًا لأم تصرخ في لوعة باحثة دون جدوى عن رضيعها الذي غاب للأبد في عرض البحر، بعدما تعرض قارب كان يحملها مع عشرات المهاجرين الآخرين للغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتسمع في الفيديو صرخات الأم التي راحت تنتحب في جزع: "لن أرى طفلي. لقد فقدت طفلي. لماذا أنا؟ أين طفلي؟"؛ وذلك في نداءات يائسة وجهتها للمنقذين على متن زورق تابع لمنظمة الأذرع المفتوحة (Open Arms) الإسبانية الخيرية.
ويمكن رؤية الأم، التي لم يُكشف عن هويتها، وهي تستند على حافة القارب، تصرخ وتحدق بيأس في المياه؛ حيث تجري عمليات إنقاذ مهاجرين آخرين، حسب "سكاي نيوز عربية".
كما يمكن رؤية زورق آخر، يحمل عددًا من المهاجرين؛ بينما يحاول آخرون الصعود إليه من البحر.
وأعلنت منظمة الأذرع المفتوحة أن القارب كان يحمل نحو 100 مهاجر حين تعرض للغرق قبالة الساحل الليبي؛ بينما استمرت عملية الإنقاذ طوال الليل.
وحسب ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فقد تأكدت الكارثة حين تم العثور على جثة الرضيع جوزيف، البالغ من العمر 6 أشهر، مع 5 مهاجرين آخرين تعرضوا جميعًا للغرق.
ونُقل الضحايا جميعًا بواسطة مروحية تابعة لخفر السواحل الإيطالي إلى مستشفى في مالطا، قبل أن يتم لاحقًا دفن جوزيف في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية؛ حيث نُقلت أيضًا والدته المفجوعة.
وقالت منظمة الأذرع المفتوحة إنها قررت نشر تلك اللقطات المأساوية؛ بهدف لفت الانتباه إلى المخاطر التي يواجهها المهاجرون عند عبور البحر الأبيض المتوسط؛ خاصة بعدما فرضت دول أوروبية قيودًا على سفن الإنقاذ العاملة في المنطقة. البحر الأبيض المتوسط غرق رضيع
"أين طفلي؟".. فيديو مأساوي لأم لحظة غرق رضيعهاأيمن حسن الخليج 365 2020-11-16
رصدت لقطات فيديو، مشهدًا مفجعًا لأم تصرخ في لوعة باحثة دون جدوى عن رضيعها الذي غاب للأبد في عرض البحر، بعدما تعرض قارب كان يحملها مع عشرات المهاجرين الآخرين للغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتسمع في الفيديو صرخات الأم التي راحت تنتحب في جزع: "لن أرى طفلي. لقد فقدت طفلي. لماذا أنا؟ أين طفلي؟"؛ وذلك في نداءات يائسة وجهتها للمنقذين على متن زورق تابع لمنظمة الأذرع المفتوحة (Open Arms) الإسبانية الخيرية.
ويمكن رؤية الأم، التي لم يُكشف عن هويتها، وهي تستند على حافة القارب، تصرخ وتحدق بيأس في المياه؛ حيث تجري عمليات إنقاذ مهاجرين آخرين، حسب "سكاي نيوز عربية".
كما يمكن رؤية زورق آخر، يحمل عددًا من المهاجرين؛ بينما يحاول آخرون الصعود إليه من البحر.
وأعلنت منظمة الأذرع المفتوحة أن القارب كان يحمل نحو 100 مهاجر حين تعرض للغرق قبالة الساحل الليبي؛ بينما استمرت عملية الإنقاذ طوال الليل.
وحسب ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فقد تأكدت الكارثة حين تم العثور على جثة الرضيع جوزيف، البالغ من العمر 6 أشهر، مع 5 مهاجرين آخرين تعرضوا جميعًا للغرق.
ونُقل الضحايا جميعًا بواسطة مروحية تابعة لخفر السواحل الإيطالي إلى مستشفى في مالطا، قبل أن يتم لاحقًا دفن جوزيف في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية؛ حيث نُقلت أيضًا والدته المفجوعة.
وقالت منظمة الأذرع المفتوحة إنها قررت نشر تلك اللقطات المأساوية؛ بهدف لفت الانتباه إلى المخاطر التي يواجهها المهاجرون عند عبور البحر الأبيض المتوسط؛ خاصة بعدما فرضت دول أوروبية قيودًا على سفن الإنقاذ العاملة في المنطقة.
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:00 AM
كانت تحدق بيأس في المياه وهي تصرخ
رصدت لقطات فيديو، مشهدًا مفجعًا لأم تصرخ في لوعة باحثة دون جدوى عن رضيعها الذي غاب للأبد في عرض البحر، بعدما تعرض قارب كان يحملها مع عشرات المهاجرين الآخرين للغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتسمع في الفيديو صرخات الأم التي راحت تنتحب في جزع: "لن أرى طفلي. لقد فقدت طفلي. لماذا أنا؟ أين طفلي؟"؛ وذلك في نداءات يائسة وجهتها للمنقذين على متن زورق تابع لمنظمة الأذرع المفتوحة (Open Arms) الإسبانية الخيرية.
ويمكن رؤية الأم، التي لم يُكشف عن هويتها، وهي تستند على حافة القارب، تصرخ وتحدق بيأس في المياه؛ حيث تجري عمليات إنقاذ مهاجرين آخرين، حسب "سكاي نيوز عربية".
كما يمكن رؤية زورق آخر، يحمل عددًا من المهاجرين؛ بينما يحاول آخرون الصعود إليه من البحر.
وأعلنت منظمة الأذرع المفتوحة أن القارب كان يحمل نحو 100 مهاجر حين تعرض للغرق قبالة الساحل الليبي؛ بينما استمرت عملية الإنقاذ طوال الليل.
وحسب ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فقد تأكدت الكارثة حين تم العثور على جثة الرضيع جوزيف، البالغ من العمر 6 أشهر، مع 5 مهاجرين آخرين تعرضوا جميعًا للغرق.
ونُقل الضحايا جميعًا بواسطة مروحية تابعة لخفر السواحل الإيطالي إلى مستشفى في مالطا، قبل أن يتم لاحقًا دفن جوزيف في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية؛ حيث نُقلت أيضًا والدته المفجوعة.
وقالت منظمة الأذرع المفتوحة إنها قررت نشر تلك اللقطات المأساوية؛ بهدف لفت الانتباه إلى المخاطر التي يواجهها المهاجرون عند عبور البحر الأبيض المتوسط؛ خاصة بعدما فرضت دول أوروبية قيودًا على سفن الإنقاذ العاملة في المنطقة.
، "أين طفلي؟".. فيديو مأساوي لأم لحظة غرق رضيعها ،
المصدر : الخليج 365
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