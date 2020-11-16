، المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في بوركينا فاسو ،

محمد بن مسعود - الدمام - جدّدت التأكيد على وقوفها وتضامنها معها ضد جميع أشكال العنف والتطرف

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، مجددة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية