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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعيدابي، وبيش، والدرب، وفرسان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 11:24 AM
مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤيةجازان.. أمطار رعدية وأتربة مُثارة تستمر حتى 10 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعيدابي، وبيش، والدرب، وفرسان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.
، جازان.. أمطار رعدية وأتربة مُثارة تستمر حتى 10 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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