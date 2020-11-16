، "مطرية ثالثة" تلوح بالأفق.. "المسند" يتوقّع: تبدأ الجمعة وتستمر وهذا نطاقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تنحصر الهطولات اليوم في الطرف الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي والحدود

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر الأمطار المتفرقة والمتوقعة اليوم في الطرف الشمالي الشرقي #الخفجي وما وقع جنوبها، وفي الحدود #السعودية الكويتية، إضافة إلى #الكويت.

وأضاف: "إضافة إلى الطرف الجنوبي الغربي؛ حيث مرتفعات السروات #عسير #جازان.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع ـ والله أعلم ـ أن تبدأ حالة مطرية ثالثة في هذا الموسم، وقد تبدأ يوم الجمعة، وتستمر ربما حتى الأحد، ويشمل نطاق تأثيرها كلاً من: #مكة #المدينة #حائل #القصيم #الحدود_الشمالية؛ الجزء الجنوبي منها، وأقصى شمالي #الشرقية، و#عسير #جازان.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة؛ كذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية