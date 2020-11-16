شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موظفتان بالجمارك توضحان كيفية اكتشاف المخالفات داخل الحمولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت موظفتان في الجمارك عن تجربتهما في العمل، خلال مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك.

قالت أخصائية الوسائل الآلية مريم الأجود أن هناك حمولات تظهر بأنها خضار ولكنها تحتوي بداخلها على حبوب مخدرة، لافتةً إلى أن موظف الجمارك يصبح لديه مع الوقت ما يسمى بـ "الحس الجمركي" وتتعود عينه على اكتشاف الأشياء الممنوعة والمخالفة.

وأضافت زميلتها العنود الرويشد أن مسؤولية العمل بالجمارك مسؤولية عظيمة، مبينة أن عملها يبدأ بالتأكد من خلو الحمولة من أي مخالفات، من خلال مطابقتها مع البيان الصادر بشأنها.

وأكدت العنود أنه يتم بعد ذلك إجراء مسحة إلكترونية "سِكان" للحمولة ومن ثم تحليلها لاكتشاف أي اختلاف مع البيان، حيث يتم التبليغ عن اشتباه في الحمولة في حالة ثبوت اختلافات.