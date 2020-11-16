شكرا لمتابعة خبر عن رياح مثيرة للأتربة تسود أجواء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، فيما تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.