شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تتفاعل مع شكوى بشأن تهالك طريق النظيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، مع شكوى بشأن معاناة ‏شوارع النظيم من الحفر وهبوط وتشققات خطرة قد تتسبب بحوادث مرورية.

وطالب أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر بتزويدها بالمزيد من التفاصيل والتواصل معها لحل الأمر وعمل اللازم.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت أمس خبرا عن تهالك إحدى شوارع النظيم،، وهو مايسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وسط مطالبات بإعادة تأهيل الطريق وإصلاحه والعمل على تطويره بشكل كامل حفاظا على مرتادي هذه الطرق.