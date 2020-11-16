شكرا لمتابعة خبر عن خطوات يجب على المخالط للمصاب بكورونا أن يفعلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة الصحة عدة خطوات يجب على المخالط للمصاب بفيروس كورونا الجديد أن يفعلها.

وأضافت أن أول هذه الخطوات تكون بأن يحجز الإنسان نفسه في المنزل لمدة 14 يوما، حتى ولو كانت نتيجة الفحص سلبية، لكون أن حضانة الفيروس تستمر 14 يوما، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

وأشارت إلى أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب وحتى 14 يوما، أما إن لم تظهر الأعراض على المصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.

ولفت إلى أن المخالط لمصاب كورونا هو من يسكن معه في نفس المنزل، أو يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة والملامسة، ومن يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع المصاب.