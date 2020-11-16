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شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع انحصار الأمطار المتفرقة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، انحصار الأمطار المتفرقة على عدة مناطق.
وقال المسند: "متوقع أن تنحصر الأمطار المتفرقة والمتوقعة اليوم على الطرف الشمالي الشرقي الخفجي وما وقع جنوبها، وعلى الحدود السعودية الكويتية بالإضافة للكويت، إضافة إلى الطرف الجنوبي الغربي حيث مرتفعات السروات وعسير وجازان"
وأضاف: " تبدأ حالة مطرية ثالثة في هذا الموسم يوم الجمعة، وتستمر ربما حتى الأحد، ويشمل نطاق تأثيرها كل من مكة المدينة وحائل و القصيم والحدود الشمالية الجزء الجنوبي منها، وأقصى شمالي الشرقية، و عسير وجازان".
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك و على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
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