شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع انحصار الأمطار المتفرقة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، انحصار الأمطار المتفرقة على عدة مناطق.

وقال المسند: "‏متوقع أن تنحصر الأمطار المتفرقة والمتوقعة اليوم على الطرف الشمالي الشرقي ‎الخفجي وما وقع جنوبها، وعلى الحدود ‎السعودية الكويتية بالإضافة للكويت، إضافة إلى الطرف الجنوبي الغربي حيث مرتفعات السروات ‎وعسير ‎وجازان"

وأضاف: " تبدأ حالة مطرية ثالثة في هذا الموسم يوم الجمعة، وتستمر ربما حتى الأحد، ويشمل نطاق تأثيرها كل من ‎مكة ‎المدينة ‎وحائل ‎و القصيم ‎والحدود الشمالية الجزء الجنوبي منها، وأقصى شمالي ‎الشرقية، و ‎عسير ‎وجازان".

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك و على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.