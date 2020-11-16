شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يعبر عن اشتياقه للرياض بقصيدة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، عن اشتياقه للعاصمة الرياض بقصيدة جديدة حملت أبياتها كل معاني الحنين. أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، عن اشتياقه للعاصمة الرياض بقصيدة جديدة حملت أبياتها كل معاني الحنين. وكتب آل الشيخ: " ‏لبيه .. والله يا الرياض وش كثر أنا .. مشتاق لك الشوق فيني .. فاض .. فاض شوقٍ لك .. وشوق لـ هلك وفي الحب .. مالي اعتراض وكل الغلا .. والله لك سواد حزني .. بك بياض وعلاج جرحي .. شوفي لك". وكان تركي آل الشيخ قد كشف عن موعد عودته إلى المملكة، حيث قال: " أنا الآن في الأوتيل وانتظر إذنهم لي بركوب الطائرة، أمس تعرضت لانتكاسة خفيفة، أبي أرجع للرياض، دواي الرياض وأهلها ".

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