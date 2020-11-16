تركي آل الشيخ يتحدث عن حالته الصحية

كشف الإعلامي السعودي، بتال القوس، عن آخر تطور الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه في البلاد، تركي آل الشيخ، مؤكداً على تحسن في حالته الصحية وقرب عودته إلى الرياض بعد رحلة العلاج.

وأكد تركي آل الشيخ، في مقابلة أجراها عبر موقع "تويتر"، عن تحسن في حالته الصحية، وقرب عودته إلى الرياض، بعد رحلة علاج طويلة قضاها في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه ما زال في مقر إقامته في الفندق، منتظرا حصوله على إذن لركوب الطائرة للعودة.

وأشار آل الشيخ، إلى أنه تعرض لانتكاسة طفيفة في صحته أمس الأحد، لكنه عاد واسترد عافيته. وفق "إرم نيوز".

ومن جانبه سأل بتال خلال المقابلة: "طيب.. مرات تطلع في تويتر وتقول انا تعبان وتدعي وادعوا لي.. فجأة بعد يوم تحط قصايد وتغرد بنشاط أقوى من أول.. ابو ناصر يا حبيبنا ما عرفنا لك؟".

ورد آل الشيخ أن مشاكله الصحية بدأت منذ عام 2016 لكنه أهملها، وفي عام 2018 اضطر لإجراء 5 عمليات جراحية تسبب خطأ طبي في أحدها بمشاكل صحية له، لا يزال يعاني منها حتى اليوم، لافتا إلى قيامه بإجراء عملية جراحية صعبة قبل 10 أيام، ومنعه الأطباء من تناول الطعام مدة 6 أسابيع.

وتابع تركي آل الشيخ، أنه يعاني من صعوبات في النوم وبعد إجراء فحوصات تبين له أنه لا ينام نوما عميقا سوى بضعة دقائق، مبينا أنه دخل في فترة اكتئاب بسبب مشاكله الصحية وانقطع عن التواصل مع الآخرين.

وكشف رئيس هيئة الترفيه السعودية عن قيامه بتقسيم تركته وأكثر من 90% من ماله على أهله قبل إجرائه العملية الجراحية الأخيرة، وذلك تحسبا لوضعه الصحي الراهن، وتجنبا لحصول أي منازعات بين أهل بيته.

والجدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ، لم يصرح بشأن طبيعة مرضه، وأصر على تحفظه بذلك.