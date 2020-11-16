«الري» تهيئ 25 مهندسًا ومهندسة بمختلف التخصصات لسوق العمل

أوضحت المؤسسة العامة للري أن 25 مهندسًا ومهندسة من كل التخصصات باشروا التدريب العملي، وذلك من خلال مبادرة مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ لتوفير فرص تدريبية للمهندسين السعوديين حديثي التخرج.

وذكرت المؤسسة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج يهدف إلى تهيئة الخريجين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف والمهارات اللازمة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.

يُشار، إلى أن البرنامج التدريبي يمتد لستة أشهر، يمارس فيها المتدربون المهام والأعمال عمليًا على أرض الواقع مما يكسبهم الخبرة والمهارة، ويأتي ذلك حرصًا من المؤسسة لتفعيل وتعزيز دورها تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.

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المؤسسة العامة للري تعلن فرص تدريبية للمهندسين السعوديين حديثي التخرج