«الحصيني» يحدِّد الموعد الفعلي للشتاء.. ومتى يبدأ موسم الصقيع؟

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، البداية الفعلية للشتاء وموسم الصقيع الذي تنتشر فيه الرياح السيبيرية.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إن المربعانية هو 22 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 7 ديسمبر 2020م، وإن البداية الفعلية للشتاء ستكون من 2 جمادى الآخرة 1442 هـ، وأن موسم الصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يوافق 15 يناير 2021م.

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ، أن بداية موسم العقارب سيكون في 28 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 10 فبراير 2021م.

وحول خريطة الأمطار لليوم الإثنين، توقع الحصيني أن تكون من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد، وذلك خلال الـ36 ساعة المقبلة، على أجزاء من «الباحة وعسير وجازان والشرقية خاصة شمالها».

وأشار إلى هبوب رياح متوسطة على أجزاء من محافظات شقراء والمجمعة وثادق وحريملاء والمنطقة الشرقية وبين جدة ورابغ.

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