عبر تويتر
أوضح المرور السعودي، أنه يلزم فحص السيارة فنيًا بعد مرور ثلاث سنوات من تسجيلها.
وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «يلزم الفحص الفني بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بالنظام».
وقال المواطن في تساؤله، إن لديه سيارة موديل 2018م، فهل يتطلب فحصها عند انتهاء الاستمارة؟
من جهة أخرى، أوضح المرور، أن مدة صلاحية الفحص الطبي هو أسبوع واحد فقط.
وأشار المرور، إلى أن سداد المخالفات المرورية ضروري لإصدار بدل فاقد للرخصة.
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«المرور» يجدِّد التذكير بطريقة الاعتراض على «مخالفة الحزام»
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يوضح الفترة الزمنية لفحص السيارة فنيًا.. ويحدد مدة صلاحية الكشف الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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