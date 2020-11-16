«الصخري» يتوقع خريطة الرياح على مدن ومناطق المملكة خلال الساعات المقبلة

مصحوبة بغيوم منخفضة..
توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، هبوب رياح باردة بدءًا من مساء اليوم الإثنين على مدن ومناطق عدة بالمملكة.
وقال الصخري، عبر تويتر، إنه مع مساء اليوم الإثنين وحتى نهار الغد (الثلاثاء) متوقع أن تهب رياح شمالية وشمالية شرقية باردة ورطبة، معها غيوم منخفضة (نفيض)، وقد يتشكل معها ضباب خفيف إلى متوسط، وذلك على: حفرالباطن ورفحاء والصمان والشرقية والرياض والزلفي وسدير والقصيم وحائل.
وأضاف الصخري، أنه متوقع نهار اليوم الإثنين، أن تهب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س، قد تثير الأتربة وتكدِّر الأجواء، وذلك على العاصمة الرياض وما حولها خصوصًا نواحي ثادق وتمير، وتمتد إلى الدهناء والصمان.
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