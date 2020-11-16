«حساب المواطن» يوضح خطوات الإفصاح عن تأمينات التابعين الأيتام

أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة الإفصاح عن مبالغ التأمينات التي تصرف للتابعين الأيتام ضمن حساب المستفيد الرئيس، موضحًا الخطوات اللازمة لذلك.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لابد من الإفصاح عن الراتب التقاعدي للمستفيد الرئيس وللتابعين، ويتم تسجيل نسبة كل تابع على حدة واختيار نوع الدخل (راتب تقاعدي)، ومصدر الدخل (مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)».

وقالت مواطنة في استفسارها، إن لديها أيتامًا وكل طفل ينزل له مبلغ من التأمينات؛ لكنها تنزل في حسابها لأنها وصية عليهم، متسائلة: هل عند الافصاح عن الدخل يتم ضم التأمينات إلى الدخل الاساسي أم يتم ضمها لكل طفل على حدة؟

اقرأ أيضًا:

هل يمكن إضافة مستند من خلال الجوال؟.. «حساب المواطن» يُجيب

«حساب المواطن» يكشف حقيقة تأثر الدعم في حالة سجن أحد التابعين