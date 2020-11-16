السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تبدأ حملتها " النظافة مسؤولية الجميع " بطريف



عرعر 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس حملة "النظافة مسؤولية الجميع"، بهدف الارتقاء في مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ، وإزالة مظاهر التلوث البصري في محافظة طريف .

وتتضمن الحملة صيانة وإعادة تأهيل الحاويات المتهالكة ، وتوزيع 160 حاوية و2700 برميل جديد في أحياء المحافظة والشوارع الرئيسية ,إضافة إلى إزالة السيارات التالفة .

وتعزز الحملة من الجهود البلدية للقضاء على التلوث البصري وتعزيز مستوى النظافة في أرجاء المحافظة ، وفي إجزاء من الطريق الدولي المشمول بخدمات الأمانة.

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10:25ت م

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