السعودية اليوم / الصين تسجيل 8 إصابات وافدة من الخارج



بكين 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الصين 8 إصابات جديدة وافدة من الخارج بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 86346 إصابة، فيما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وأشارت إلى أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في سيتشوان وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من شنشي وجيانغسو وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3701 حالة غادر منها 3348 حالة المستشفيات بعد شفائهم، مشيرة إلى أن 19 شخصًا غادروا المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 81338 شخصًا.

// انتهى //

09:18ت م

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بكين 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الصين 8 إصابات جديدة وافدة من الخارج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي وفيات أو إصابات محلية.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 86346 إصابة، فيما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.وأشارت إلى أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في سيتشوان وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من شنشي وجيانغسو وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3701 حالة غادر منها 3348 حالة المستشفيات بعد شفائهم، مشيرة إلى أن 19 شخصًا غادروا المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 81338 شخصًا.// انتهى //09:18ت م0017

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