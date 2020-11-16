شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع يومه العالمي .. "حوارات المملكة" ملتقى لتعزيز قيم التسامح والان نبدء بالتفاصيل

يعقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، اليوم ملتقى حوارات المملكة الثالث بعنوان "نتحاور لنتسامح"، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح.

ويفتتح الجلسة الأولى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية بالحديث عن " المملكة واقع معاش وتاريخ مشرف في ترسيخ قيم التسامح " .

فيما يتناول الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، التأصيل الشرعي لمفهوم التسامح في الإسلام ، ويبين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ مفهوم الخطاب الإسلامي المعتدل وأثره في ترسيخ قيم التسامح، ويتحدث رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل، عن التسامح أسلوب حياة لجيل متسامح قادر على التعايش.

وتحمل الجلسة الثانية عنوان "دور مؤسسات المجتمع في تعزيز قيم التسامح "، يتحدث خلالها المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، عن دور القطاع الإغاثي في ترسيخ وتعزيز التعايش، بينما يتناول الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيمة التسامح، فيما يستعرض الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، دور المركز في تعزيز التسامح داخل المجتمع.

بينما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "الإعلام الواقع والمأمول في تعزيز التسامح " ويتحدث خلالها رئيس تحرير صحيفة المدينة الدكتور فهد آل عقران عن تأثير الإعلام في نشر ثقافة التسامح، كما يستعرض عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي سبل توظيف الإعلام الجديد في ترسيخ قيم التسامح.

وتتناول الجلسة الرابعة "دور التعليم في تعزيز قيم التسامح"، يتحدث خلالها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم المالك عن التعليم كركيزة أساسية لتعزيز التسامح ، ودور الجامعات في تنمية وترسيخ قيمة التسامح ، ويستعرض عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة، جهود المراكز البحثية في تعزيز التسامح .