التعرف على اثنين من قتلة الهاشمي.. والعراق يتحدث عن تهريبهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فجّرت بغداد مفاجأة بشأن قتلة الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي الذي اغتاله مسلحون مجهولون، قبل نحو أربعة أشهر.

الإعلان جاء على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، مبينا أنه تم التعرف على اثنين من المشاركين في عملية اغتيال الهاشمي.

وقال طلال في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام محلية، قال إن "هناك جهات قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق".

وفي هذا السياق، أكد أن "الحكومة تعهدت بملاحقة القتلة وجلبهم من خارج البلد". دون أية تفاصيل عن المتورطين.

حارب داعش وفضح مليشيات إيران

وفي يوليو/تموز الماضي، قُتل الهاشمي برصاص مسلحين اثنين على دراجة نارية أمام منزله في العاصمة بغداد، في حادثة لاقت موجة إدانات عربية ودولية واسعة النطاق.

وحينها توعد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي زار عائلة الهاشمي، بملاحقة قتلة الخبير الأمني، مؤكدا عدم التسامح مع عودة الاغتيالات مرة ثانية إلى المشهد العراقي.

والهاشمي، خبير أمني وكاتب مختص في شؤون الجماعات الإرهابية، حمل أكثر من صفة، لكنها تقاطعت جميعها عند نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب.

وقبل اغتياله تعرض الهاشمي لحملة انتقادات عنيفة من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لميليشيات إيران في العراق، تتهمه بمعاداة مشروعها.