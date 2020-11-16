لأول مرة.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل حالته الصحية

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل حالته الصحية، للمرة الأولى.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، إنه في عام 2016، اكتشف أكثر من مشكلة صحية فيه، لكنه أهمل الأمر.

وأضاف: “في 2018 سويت 5 عمليات، واحدة منهم كان فيها خطأ طبي لا زلت أعاني منه حتى الآن”.

وتابع: “أنا الآن من 10 أيام أجريت آخر عملية، وكانت صعبة، وتعبتني، والآن ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع”.

وأضاف: “أيضا عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشفوا أني في الحقيقة ما أنام إلا دقائق في اليوم نوم عميق، وباقي الوقت أفكر حتى وأنا نايم “.

وعن موعد عودته إلى المملكة، قال: ” أنا الآن في الأوتيل وأنتظر إذنهم لي بركوب الطائرة، أمس تعرضت لانتكاسة خفيفة، أبي أرجع للرياض، دواي الرياض وأهلها “.



