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النمر يوضح طريقة معالجة الخمول
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن من يرغب في تناول الحبوب المنشطة الآمنة يجب أن يبحث عن سبب الخمول ومعالجته.
وأوضح النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن معالجة الخمول يتم باستخدام حبوب الحديد أو المضادات الحيوية أو أدوية الاكتئاب.
ومن ناحية أخرى، قال النمر في وقت سابق إن إنزال 10% من الوزن الزائد يؤدي إلى انخفاض الدهون الثلاثية 20%، وانخفاض الكولسترول الضار إلى 15%.
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