2020-11-16

ترامب في تغريدة على تويتر: أنا الفائز في الانتخابات

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري.

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، صباح اليوم قال فيها: “أنا الفائز في الانتخابات”، ولكن إدارة موقع التواصل تويتر وضع إشارة تحذيرية تشير إلى أن المصادر الرسمية للانتخابات الرئاسية لا تتفق مع تغريدة ترامب.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القضايا المرفوع بخصوص انتخابات الرئاسة 2020، ليست مرفوعة من جانبه بل هي من الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات أثناء عمليات الاقتراع.

وكتب ترامب على تويتر أيضا: “سيتم قريبًا رفع قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020 ، والغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة“.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسبوع الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد“.

