أرامكو تبدأ طرح إصدار سندات دولية بالدولار

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” البدء في طرح سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme)، وستحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

ويستهدف الإصدار المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وستكون الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية.

وأوضحت “أرامكو” أن الحد الأدنى للاكتئاب هو 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.



