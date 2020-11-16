شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-16 ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 21 عند 228.23 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، مستهل التعاملات، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالمياً. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 228.23 ريال (60.86 دولار) مقابل 227.51 ريال (60.67 دولار)، أمس. كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 199.70 ريال (53.25 دولار) مقابل 199.07 ريال (53.09 دولار)، أمس. وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 171.17 ريال (45.65 دولار) مقابل 170.63 ريال (45.50 دولار)، أمس. كما صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 133.13 ريال (35.50 دولار) مقابل 132.71 ريال (35.39 دولار)، أمس.



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