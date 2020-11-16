المطلق: الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

استنكر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، التشكيك في كتاب صحيح البخاري.

وقال الشيخ المطلق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته، وحفظه وإتقانه وفقهه، وعلى مكانة كتابه حتى اتَّفقوا على أنَّه أصح كتابٍ بعد القرآن”.

واستشهد الشيخ المطلق بقول الإمام ابن خزيمة: “ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري”.

جاء ذلك ردًا على ما أثاره تركي الحمد، من جدل واسع في الساعات القليلة الماضية، بعد تشكيكه في كتاب صحيح البخاري.



