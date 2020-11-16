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2020-11-16 5 خطوات لحساب معاشك التقاعدي بشكل فوري متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن طريقة حساب المعاش التقاعدي بشكل ذاتي وفوري، من خلال ” حاسبة المعاش التقاعدي ” الإلكترونية. وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يتم حساب المعاش التقاعدي من خلال الخطوات التالية: • الدخول لموقع المؤسسة هنـــا • الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية • اختيار حاسبة المعاش التقاعدي • تعبئة البيانات المطلوبة • الضغط على زر “عرض قيمة المعاش



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