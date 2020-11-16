، بمشاركة أمنية.. طمر وإزالة 67 حفرة لتحضير "المندي" جنوب مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حملة نفّذتها البلديات ولجنة إمارة المنطقة.. و"وقاد": الجولات ستتواصل

نفّذت وكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة لجنة إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية، حملة لإزالة المطابخ العشوائية المخالفة ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية تكثّف أعمالها الرقابية والصحية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم؛ مشيرًا إلى تمكن الفِرَق الرقابية والأمنية من طمر وإزالة ٦٧ حفرة لتحضير "المندي" وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن البلدية -ممثلةً في قسم الأسواق- ستكثف جولاتها وتواصل زياراتها الميدانية المجدولة لضبط مثل هذه المخالفات ومنع الممارسات الخاطئة والحد من التجاوزات التي قد تضر بالمستهلك، والتي غالبًا ما يكون سببها العمالة المخالفة التي تعمل بالخفاء في أكثر من موقع دون شهادات صحية أو إلمام بالاشتراطات البلدية.

وشدد "وقاد" على أهمية تعاون المواطن والمقيم مع البلدية، والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق الاتصال برقم البلاغات (940)؛ للمساهمة في الحد من السلوكيات الخاطئة والمحافظة على صحة وسلامة الجميع.أمانة العاصمة المقدسة