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دعت شركة "جوجل" ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وبشكل عاجل، إلى تحديث المتصفح "جوجل كروم"، بعد كشف المزيد من الثغرات الأمنية "الخطيرة" التي استغلها قراصنة.
وقال موقع "فوربس": إن شركة "غوغل" أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح "كروم" لأنظمة التشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس"؛ من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قِبَل مهاجمين إلكترونيين.
وأوضح المصدر أن "جوجل" صححت، في غضون 3 أسابيع فقط، ما لا يقل عن 5 ثغرات "يُحتمل أن تكون خطيرة".
وطلبت الشركة الأمريكية العملاقة من المستخدمين تحديث متصفحاتهم مرة أخرى "حيث تم تحديد ثغرتين جديدتين".شركة جوجل الأمريكية وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
لاكتشاف 5 ثغرات أمنية.. جوجل تدعو إلى تحديث متصفح "كروم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-16
دعت شركة "جوجل" ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وبشكل عاجل، إلى تحديث المتصفح "جوجل كروم"، بعد كشف المزيد من الثغرات الأمنية "الخطيرة" التي استغلها قراصنة.
وقال موقع "فوربس": إن شركة "غوغل" أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح "كروم" لأنظمة التشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس"؛ من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قِبَل مهاجمين إلكترونيين.
وأوضح المصدر أن "جوجل" صححت، في غضون 3 أسابيع فقط، ما لا يقل عن 5 ثغرات "يُحتمل أن تكون خطيرة".
وطلبت الشركة الأمريكية العملاقة من المستخدمين تحديث متصفحاتهم مرة أخرى "حيث تم تحديد ثغرتين جديدتين".
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
09:42 AM
الشركة: بهدف حل الثغرات التي تم استغلالها من قِبَل مهاجمين إلكترونيين
دعت شركة "جوجل" ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وبشكل عاجل، إلى تحديث المتصفح "جوجل كروم"، بعد كشف المزيد من الثغرات الأمنية "الخطيرة" التي استغلها قراصنة.
وقال موقع "فوربس": إن شركة "غوغل" أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح "كروم" لأنظمة التشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس"؛ من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قِبَل مهاجمين إلكترونيين.
وأوضح المصدر أن "جوجل" صححت، في غضون 3 أسابيع فقط، ما لا يقل عن 5 ثغرات "يُحتمل أن تكون خطيرة".
وطلبت الشركة الأمريكية العملاقة من المستخدمين تحديث متصفحاتهم مرة أخرى "حيث تم تحديد ثغرتين جديدتين".
، لاكتشاف 5 ثغرات أمنية.. جوجل تدعو إلى تحديث متصفح "كروم" ،
المصدر : الخليج 365
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