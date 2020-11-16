الذكور يتصدرون الفئات الطبية المساعدة في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت إحصائيات عن التوزيع النسبي للمواطنين العاملين في المجالات الصحية بحسب المهن والجنس. كشفت إحصائيات عن التوزيع النسبي للمواطنين العاملين في المجالات الصحية بحسب المهن والجنس. وتصدرت نسبة الذكور العاملين في الفئات الطبية المساعدة بنحو 75.6%، بينما تصدرت المواطنات مجال التمريض بنسبة 61.8%. وبلغت نسبة الذكور العاملين في مجال الصيدلة 63% أما الإناث فبلغت نسبتهم 37%، كما ارتفعت نسبة الأطباء البشريين من الذكور مقابل الإناث، حيث وصلت نسبتهم 63.7%.

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