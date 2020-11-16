شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح طريقة معالجة الخمول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن من يرغب في تناول الحبوب المنشطة الآمنة يجب أن يبحث عن سبب الخمول ومعالجته.

وأكد النمر أن معالجة الخمول يتم باستخدام حبوب الحديد أو المضادات الحيوية أو أدوية الاكتئاب.

ومن ناحية أخرى، قال النمر في وقت سابق أن إنزال 10% من الوزن الزائد يؤدي إلى انخفاض الدهون الثلاثية 20%، وانخفاض الكولسترول الضار إلى 15% .