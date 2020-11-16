شكرا لمتابعة خبر عن عملاء يكشفون تفاصيل الاحتيال عليهم من محتال المتجر الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف بعض العملاء، اليوم الاثنين، عن تفاصيل تعرضهم للاحتيال من قبل صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع الجوالات، الذي أحالته وزارة التجارة أول أمس إلى الجهات الأمنية وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة.

وطالب أحد العملاء، بحقوق مالية من المتجر تصل إلى 25 ألف ريال و739 ريالًا، وحاول الحصول عليها لكن دون جدوى، فيما أكد آخر، أنه حول إلى المتجر مبلغًا ماليًا يصل إلى 48 ألف ريال، فيما يحاول آخر منذ شهر استرجاع أمواله من المتجر دون فائدة.

وقال عميل آخر، أنه اشترى منه جهاز جوال، ولم يصل، وذلك منذ شهر يونيو الماضي، والبنك يرفض إرجاع المبلغ إلى بطاقته، ويطلب منه التواصل مع التاجر، وتم رفع الشكوى للمصرف وإلى مؤسسة النقد، وللأسف لا يوجد أي تجاوب، مؤكدين أن الخدعة كانت واضحة فقد عرض صاحب المتجر إعلانًا ببيع أجهزة الجوال بأسعار غريبة، ولا تتفق مع أسعارها في السوق.

وكانت وزارة التجارة، قد أحالت صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية، عقب ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والاعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، دون الالتزام بتسليم الأجهزة.