شكرا لمتابعة خبر عن إلزام جميع الجهات بضبط مخالفات كورونا داخل وخارج أوقات الدوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت وزارة الداخلیة، جمیع الجھات الحكومیة ومنشآت القطاع الخاص بضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابیر الوقائیة الصحیة.

وطالبت الوزارة جميع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة أيضًا بإيقاع العقوبات على المخالفین داخل أوقات الدوام الرسمي وخارجھا في حق من يرتكب أيا من تلك المخالفات، سواء كان من منسوبي الجھة أم الموجودين داخلها.

ويذكر أن عقوبة عدم استخدام الكمامات الطبیة أو القماشیة أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي 1000 ريال لكل عقوبة.