الأمير سطام بعد حظر ألمانيا تصدير السلاح للمملكة: “حلال لكم وحرام علينا”

︎ :

.



علق الأمير سطام على قرار ألمانيا بحظر تصدير السلاح للمملكة، ورد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عليه.

وقال سطام: ” رد الجبير على قرار ألمانيا بحظر تصدير الأسلحة في رأيي هو بمثابة رسالة للجميع أنه لا مجال لأي عملية ابتزاز سياسي قد تقوم به بعض الدول على حساب الأمن القومي السعودي فهذه الدول لو شعرت بأي خطر على أمنهم القومي لرأيت منهم العجب العجاب”.

وتابع : “السعودية دخلت لليمن بناء على دعوة الرئيس اليمني لإعادة الشرعية ومحاربة الإرهاب المتمثل بمليشيات الحوثي الطائفية , السعودية تراعي أقصى درجات الحيطة والحذر في حربها على الإرهاب وذلك بعدم المساس بالمدنيين , ألمانيا شاركت بالحرب على الإرهاب في أفغانستان فهل هو حلال لكم حرام علينا”.

يذكر أنه علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على حظر ألمانيا تصدير الأسلحة إلى المملكة ووصفه بأنه “خطأ”.

وأكد الجبير على أن المملكة لا تحتاج أيضاً إلى معدات عسكرية ألمانية، قائلًا إن فكرة وقف بيع الأسلحة للمملكة بسبب حرب اليمن اعتقد أنها غير منطقية”.

Source slaati

