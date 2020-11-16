بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض العقار قريبًا

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كشف مطور عقاري، أن تملك المسكن الآن أصبح أسهل من قبل، إذ يتم اختيار التصميم الذي يرغب فيه المستفيد إلكترونيًا، وشراءه ثم إصدار الرخصة في وقت قياسي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الراصد”، أننا وصلنا إلى نسبة 60% تملك المواطنين للمسكن، ومن المُخطط له أن نصل إلى نسبة 62% بحلول 2025، مؤكدًا أن هناك مشاريع سكنية كثيرة يتم الإعلان عنها؛ لذلك لا يوجد أزمة حاليًا.
وأفاد بأن أسعار الأراضي أصبحت مرتفعة جدًا، إذ وصل المتر إلى 3 آلاف ريال خارج الرياض ودون إمكانيات، مؤكدًا على ضرورة تخفيض تلك الأسعار.
وأكد أن المواطن أصبح واعيًا الآن ولا يشتري من أي شخص دون ضمانات، بالتزامن مع فرض ضريبة 5% على المطورين العقاريين، متوقعًا بأن ينخفض العقار قريبًا.
Source slaati
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