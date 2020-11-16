“العنف الأسري” يتفاعل مع واقعة تعرض فتيات للتعنيف من قبل والدهن في مكة

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس (الأحد)، مع ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعنيف أب لبناته في مكة المكرمة.

وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة.

وأبان أنه جار المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص، تمهيداً لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

Source akhbaar24.argaam

