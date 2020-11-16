صورة نادرة للملك عبد العزيز يُهدي الرئيس محمد نجيب دهن العود

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نشر حساب تاريخ آل سعود على موقع “تويتر” صورة للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن التقطت له قبل أقل من 3 أشهر من وفاته.

وظهر في الصورة الملك المؤسس يقدم دهن العود هدية للرئيس المصري الراحل محمد نجيب خلال زيارته إلى المملكة.

وأوضح أن الصورة تم التقاطها أواخر عام 195

Source akhbaar24.argaam

