فيديو.. ضبط مخالفات “الذوق العام” واحترازات “كورونا” بشوارع الدمام

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رصدت الأجهزة الأمنیة في الدمام بالمنقطة الشرقية، عدداً من المُخالفات المُتعلقة بالإجراءات الوقائیة الخاصة بفیروس “كورونا” المُستجد، وكذلك لائحة الذوق العام.

وأظھر مقطع فیديو نشره “سناب الداخلیة”، لحظة ضبط رجال الأمن المُخالفین بالشوارع وتوعیتھم بخطورة المخالفات.

وقام رجال الأمن بتحرير مخالفات فورية على المُخالفين، وأبرزها ارتداء ثياب النوم في الأماكن العامة، وعدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم بشكل سليم.

Source akhbaar24.argaam

