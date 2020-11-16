“واتساب” يعتزم إطلاق 4 مزايا جديدة

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يعتزم تطبيق “واتساب التابع لشركة “فيس بوك”، إطلاق 4 ميزات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتتمثل الميزات في تخصيص خلفية مختلفة لكل دردشة، وإمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز دون الخروج من الحساب الآخر كما يحدث الآن.
وتتضمن أيضاً وضع الإجازة التي تساعد المستخدم على تجاهل إشعارات الدردشات حسب رغبته، وإخفاء الدردشات غير النشطة تلقائياً ولمدة تصل إلى 6 أشهر.
Source akhbaar24.argaam
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