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أوضحت وزارة العدل، الطريقة التي يمكن من خلالها الزوجة إثبات الطلاق في حال تطليقها من قبل زوجها عبر الهاتف، وإنكاره الأمر بعد ذلك.
وجاء توضيح الوزارة رداً على استفسار من زوجة، بشأن كيفية تصرفها بعد قيام زوجها بتطليقها طلقة واحدة عبر الهاتف وإنكاره لهذا الأمر لاحقاً.
وبّينت أنه في حال كان الطلاق بإثبات من الزوج يتم تقديم طلب إلكتروني “إثبات طلاق”، مضيفة أنه يمكن للزوجة أيضاً رفع دعوى “فسخ نكاح – خلع – إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق” وذلك بالتقدم بالطلب على الرابط المُخصص بذلك من الوزارة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة تسأل عن كيفية تصرفها بعدما طلقها زوجها عبر الهاتف وأنكر ذلك لاحقاً.. و”العدل” تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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